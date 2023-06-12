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«Реал» отказался от Хаверца, но ситуация ещё может измениться

12 Июня 2023 • 15:35 Комментировать

Мадридский «Реал» отказался от услуг нападающего «Челси» Кая Хаверца. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «королевский клуб» не намерен платить требуемые 80 миллионов евро.

Тем не менее, источник добавляет, что ситуация вскоре может измениться, что «Челси» согласится снизить стоимость Хаверца. Напомним, сам Кай ранее выразил желание присоединиться к «королевскому клубу».

Как и сообщалось прежде, Хаверц не рассматривается «Реалом» в качестве замена Карима Бензема. Руководство считает немца очень трудолюбивым молодым игроком, который способен закрыть сразу несколько позиций в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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