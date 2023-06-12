Кулибали интересен клубу из Саудовской Аравии

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в команде из Саудовской Аравии. По информации от Get French Football News, неназванная местная команда проявляет интерес к сенегальскому центрбеку.

Отметим, что ранее Кулибали был интересен многим клубам из Серии А, где футболист ранее выступал за «Наполи». Тем не менее, возвращение в Италию смотрится маловероятным из-за зарплаты Калиду. Сейчас Кулибали является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси», зарабатывая около 340 тысяч евро в неделю. В Саудовской Аравии сенегалец может зарабатывать как минимум не меньше.

Кулибали в прошлом сезоне два гола за Челси в АПЛ в 23 матчах.