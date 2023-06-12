Джеррард станет тренером клуба из Саудовской Аравии

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард продолжит свою тренерскую карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Руди Галетти, англичанин дал согласие на работу в футбольном клубе «Аль-Иттифак».

Условия контракта пока неизвестны, но Джеррард наверняка согласился на работу благодаря выгодным финансовым условиям. Напомним, Стивен был уволен из «Астон Виллы» в первом половине сезона-2022/23, после чего находился без работы.

Ранее ходили слухи о назначении в команду из Саудовской Аравии другого именитого тренера – Массимилиано Аллегри, которого хочет переманить из туринского «Ювентуса» «Аль-Хиляль».