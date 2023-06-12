​Тимбер высказался о своём будущем – игрока сватают в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аякса» Юррьен Тимбер дал комментарий по поводу своего будущего. Футболиста, как известно, слухи связывают с «Манчестер Юнайтед». Недавно 21-летний нидерландец даже посетил финал Кубка Англии, в котором «красные дьяволы» играли против «Манчестер Сити».

«Останусь ли я в «Аяксе»? Я не уверен. Сейчас я не веду переговоры с «Аяксом». Мой агент хорошо общался с клубом пару раз, но сейчас мы не говорим», - слова Тимбера приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Vandaag Inside.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Юррьена Тимбера в 42 миллиона евро.