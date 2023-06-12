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«Ливерпуль» в настоящее время не рассматривает трансфер Павара

12 Июня 2023 • 15:06 Комментировать

«Ливерпуль» в данный момент не рассматривает вариант с приобретением защитника мюнхенской «Баварии» Бенжамена Павара. Как сообщает журналист Иан Дойл, слухи о том, что француз близок к переезду на «Энфилд» не соответствуют действительности.

Напомним, Павар уже сообщил руководству «Баварии», что твёрдо намерен сменить клубную прописку в это межсезонье. Мюнхенская команда может пойти на продажу, чтобы не потерять Бенжамена следующим летом бесплатно, так как у футболиста к тому моменту истечёт контракт.

Ранее сообщалось, что Павар также интересен таким клубам, как «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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