Мусса Дембеле интересен двум европейским клубам, но также есть вариант с Саудовской Аравией

Нападающий Мусса Дембеле в данный момент находится в статусе свободного агента и ищет себе новую команду. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что на француза уже вышли такие клубы, как «Эвертон» и «Галатасарай», которые были бы рады заполучить игрока бесплатно.

Тем не менее, источник также сообщает, что у нападающего есть варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, где сразу несколько местных клубов готовы переманить Дембеле в свои ряды за счёт выгодных финансовых условий.

В последнем розыгрыше чемпионата Франции Мусса записал на свой актив три гола. Через месяц футболисту исполнится 27 лет.