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​Пирес надеется на трансфер Кайседо в «Арсенал»

12 Июня 2023 • 14:25 Комментировать (1)

Бывший футболист «Арсенала» Робер Пирес высказался о возможном трансфере в клуб полузащитника Мойсеса Кайседо. В настоящий момент эквадорский футболист выступает за «Брайтон».

«Я надеюсь, что он перейдёт в «Арсенал». Микель Артета хочет его в свою команду, у него есть все инструменты, необходимые для успеха в «Арсенале». Клуб готов платить большие деньги, что является подтверждением его способностей», - сказал Пирес El Canal del Futbol.

Мойсесу Кайседо 21 год. В сезоне 2022/2023 эквадорец провёл за «Брайтон» 43 матча, в которых забил один гол и отдал один голевой пас. Портал transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Робер Пирес Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
12 Июня 2023 в 15:09
Портал оценивает его в 55 млн. Только он контракт продлил, меньше чем за сотку его Брайтон не отдаст. Вот пусть Пирес подумает головой, а не жопой, стоит ли так переплачивать или можно посмотреть на других игроков.
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