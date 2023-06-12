​Пирес надеется на трансфер Кайседо в «Арсенал»

Бывший футболист «Арсенала» Робер Пирес высказался о возможном трансфере в клуб полузащитника Мойсеса Кайседо. В настоящий момент эквадорский футболист выступает за «Брайтон».

«Я надеюсь, что он перейдёт в «Арсенал». Микель Артета хочет его в свою команду, у него есть все инструменты, необходимые для успеха в «Арсенале». Клуб готов платить большие деньги, что является подтверждением его способностей», - сказал Пирес El Canal del Futbol.

Мойсесу Кайседо 21 год. В сезоне 2022/2023 эквадорец провёл за «Брайтон» 43 матча, в которых забил один гол и отдал один голевой пас. Портал transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.