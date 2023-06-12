​Гвардиола может возглавить сборную

В прессе появляется информация о будущем рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. По данным The Guardian, испанский специалист планирует покинуть клуб через два года. Именно тогда, летом 2025 года, истекает его действующий контракт с «горожанами».

Источник отмечает, что раньше Гвардиола думал о том, чтобы поработать в Италии. В таком случае он бы стал специалистом, который тренировал во всех четырёх лучших лигах Европы. Но сейчас его мнение изменилось. Один из вариантов Хосепа заключается в том, чтобы после «Манчестер Сити» тренировать какую-то сборную.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в сезоне 2022/2023 оформил требл.