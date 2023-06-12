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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкаслу» интересен форвард «Барселоны» - предложение сделано

12 Июня 2023 • 14:06 Комментировать

«Ньюкасл» занял четвёртое место в чемпионате Англии и впервые за долгие годы выступит в Лиге чемпионов. Под столь особенный сезон «сороки» хотят усилить свой состав. В сфере интересов клуба Премьер-лиги оказался нападающий Ферран Торрес из «Барселоны».

Как сообщает Caughtoffside, «Ньюкасл» уже направил «Барселоне» предложение по Торресу. Оно составляет примерно 40 миллионов евро. Каталонский клуб пока что на предложение не ответил.

В сезоне 2022/2023 Торрес провёл 45 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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