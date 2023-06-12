​«Челси» хочет подписать звёздного аргентинца в нападение

После назначения Маурисио Почеттино на должность главного тренера «Челси» работает над перестройкой состава. Как сообщает TodoFichaes, лондонский клуб нацелился на нападающего Лаутаро Мартинеса из «Интера».

По данным источника, «Челси» уже направил предложение по Мартинесу в 60 миллионов евро. «Интер» запрашивает больше – как минимум 80 миллионов евро. Судя по всему, переговоры будут продолжаться.

В конце прошлого года Лаутаро Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Летом нападающий отметит свой 26-й день рождения. В сезоне 2022/2023 Мартинес забил 28 голов и отдал 11 голевых передач в 57 матчах.