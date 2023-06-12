«Челси» готов выслушать предложения как по Кепе, так и по Менди

Лондонский «Челси» ещё не определился, какого голкипера хочет продать в летнее межсезонье. По информации от Talksport, «синие» готовы выслушать предложения как по Кепе Аррисабалаге, так и по Эдуару Менди.

Напомним, «Челси» намерен купить нового вратаря на роль первого номера. Одними из главных кандидатов для «пенсионеров» являются Андре Онана из «Интера» и Майк Меньян из «Милана». Каждый из перечисленных игроков будет стоить минимум 60 миллионов евро.

Что касается Кепы и Менди, «Челси» не против оставить одного из этих голкиперов в команде в качестве второго номера на следующий сезон.