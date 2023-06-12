Гвардиола решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение относительно своего будущего. Как стало известно журналистам британского издания The Guardian, испанец покинет английский топ-клуб летом 2025 года, когда истечет срок действия трудового соглашения. Он может перейти в итальянский клуб или же какую-то сборную.

Напомним, что Гвардиола занимает пост рулевого «Манчестер Сити» с 2016 года.

Под руководством 52-летнего испанского специалиста «горожане» оформили требл в минувшем сезоне, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Известно будущее Гвардиолы в «Манчестер Сити»