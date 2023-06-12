Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити»

12 Июня 2023 • 13:46 Комментировать (3)

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение относительно своего будущего. Как стало известно журналистам британского издания The Guardian, испанец покинет английский топ-клуб летом 2025 года, когда истечет срок действия трудового соглашения. Он может перейти в итальянский клуб или же какую-то сборную.

Напомним, что Гвардиола занимает пост рулевого «Манчестер Сити» с 2016 года.

Под руководством 52-летнего испанского специалиста «горожане» оформили требл в минувшем сезоне, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Известно будущее Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alexs
12 Июня 2023 в 14:46
Браво Гвардиола, вот настоящий коуч!
andi
12 Июня 2023 в 14:16
Когда деньги перестанут давать на трансферы Хосеп и свалит.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
15:23 · Англия. Премьер-лига
Кулибали интересен клубу из Саудовской Аравии
15:17 · Англия. Премьер-лига
Джеррард станет тренером клуба из Саудовской Аравии
15:07 · Англия. Премьер-лига
​Тимбер высказался о своём будущем – игрока сватают в «Манчестер Юнайтед»
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в настоящее время не рассматривает трансфер Павара
14:37 · Англия. Премьер-лига
Газизов — о Гвардиоле: «Великий тренер добился своего» эксклюзив
14:31 · Англия. Премьер-лига
Мусса Дембеле интересен двум европейским клубам, но также есть вариант с Саудовской Аравией
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Пирес надеется на трансфер Кайседо в «Арсенал» 1
14:06 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкаслу» интересен форвард «Барселоны» - предложение сделано
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выслушать предложения как по Кепе, так и по Менди
13:38 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, какие позиции нужно усилить «Манчестер Юнайтед» в первую очередь
13:32 · Англия. Премьер-лига
Нельсон получит от «Арсенала» 6 миллионов евро в качестве подписного бонуса за новый контракт 1
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового полузащитника
13:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов потратить 80 млн евро на полузащитника «Реала»
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё просит 80 миллионов евро за Маунта, игрок хочет уйти
11:36 · Англия. Премьер-лига
Родриго Морено: «Реал»? У меня есть контракт с «Лидсом»
Все новости
Рекомендуем