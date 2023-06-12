Невилл рассказал, какие позиции нужно усилить «Манчестер Юнайтед» в первую очередь

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, какие позиции нужно усилить его команде в первую очередь. Англичанин призвал руководство «красных дьяволов» купить вратаря и нападающего.

«Нужно начать с трансферов вратаря и нападающего. Если не подписать игроков на эту позицию, команда будет в беде. «Манчестер Юнайтед» действительно испытывает сложности в атаке, но также пришло время найти нового голкипера», – цитирует Невилла Utd Plug.

Напомним, у основного вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в начале июля заканчивается контракт. Даже если испанец останется, то наверняка в роли запасного.