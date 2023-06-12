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Нельсон получит от «Арсенала» 6 миллионов евро в качестве подписного бонуса за новый контракт

12 Июня 2023 • 13:32 Комментировать (1)

Полузащитник «Арсенала» Рейсс Нельсон скоро подпишет новый контракт с лондонской командой сроком до 2027 года. По информации от журналиста Санти Ауны, англичанин получит около 6 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Источник также сообщает, что Нельсон будет зарабатывать около 117 тысяч евро в неделю по новому контракту. Англичанина убедил проект, который ему презентовало руководство. Несмотря на то, что Рейсс не был игроком основы в прошлом сезоне, футболист готов остаться и бороться за своё место в старте.

В услугах Нельсона ранее проявляли интерес клубы из итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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Комментарии (1)
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Zed2891
12 Июня 2023 в 15:14
Браво, другого и не ожидал, можно было бы эти деньги на развитие академии направить, там таких Нельсонов целая куча, и то больше бы толку было.
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