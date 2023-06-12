Нельсон получит от «Арсенала» 6 миллионов евро в качестве подписного бонуса за новый контракт

Полузащитник «Арсенала» Рейсс Нельсон скоро подпишет новый контракт с лондонской командой сроком до 2027 года. По информации от журналиста Санти Ауны, англичанин получит около 6 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Источник также сообщает, что Нельсон будет зарабатывать около 117 тысяч евро в неделю по новому контракту. Англичанина убедил проект, который ему презентовало руководство. Несмотря на то, что Рейсс не был игроком основы в прошлом сезоне, футболист готов остаться и бороться за своё место в старте.

В услугах Нельсона ранее проявляли интерес клубы из итальянской Серии А.