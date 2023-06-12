«Манчестер Юнайтед» нашёл нового полузащитника

Полузащитник Феликс Нмеча, который выступает за немецкий «Вольфсбург», может переехать в топ-клуб Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Sport1, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Представители «красных дьяволов» уже провели переговоры с отцом игрока относительно потенциального трансфера. Помимо «Юнайтед» интерес к Нмече проявляет дортмундская «Боруссия», которая рассматривает его на место Джуда Беллингема.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Феликс принял участие в 30 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.