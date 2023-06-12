«Ливерпуль» готов потратить 80 млн евро на полузащитника «Реала»

Хавбек сборной Уругвая и мадридского «Реала» Федерико Вальверде может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу, об этом сообщается на страницах El Nacional.

По сведениям источника, заполучить 24-летнего южноамериканца намерен «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы увеличить предложение по трансферу игрока до 80 миллионов евро плюс 20 млн в качестве бонусов.

Ранее «красные» пытались купить Федерико за 60 миллионов, но получили отказ.

В минувшем сезоне Вальверде провел 56 поединков на клубном уровне, в которых отметился 12 забитыми мячами и семью голевыми передачами.