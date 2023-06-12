«Челси» всё ещё просит 80 миллионов евро за Маунта, игрок хочет уйти

«Челси» продолжает настаивать, что продаст своего полузащитника Мэйсона Маунта минимум за 80 миллионов евро, несмотря на истекающий через год контракт. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» пока не горит желанием платить требуемые деньги, из-за чего сделка пока застопорилась.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» являются фаворитами в борьбе за англичанина, за которым также следят «Ливерпуль» и «Арсенал». Сделка пока застопорилась из-за требуемых 80 миллионов евро, но сам Маунт по-прежнему хочет уйти.

Напомним, Мэйсон провёл четыре сезона в составе «Челси» и успел выиграть с клубом Лигу чемпионов.