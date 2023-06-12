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Родриго Морено: «Реал»? У меня есть контракт с «Лидсом»

12 Июня 2023 • 11:36 Комментировать

Нападающий «Лидса» Родриго Морено прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в мадридский «Реал». Напомним, нынешняя команда испанца недавно вылетела во второй дивизион Англии.

«Реал» Мадрид? Я живу в реальном мире, у меня есть друзья, которые читают газеты и рассказывают мне обо всём. Сейчас я не могу вам ничего не знать, потому что ничего не знаю. Сейчас я сфокусирован на выступлениях за национальную команду. Я не знаю, что произойдёт потом. У меня есть контракт с «Лидсом», который я уважаю», – цитирует Родриго Madrid Xtra.

В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги Родриго отметился 13 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лидс Родриго Морено трансферы футбола - лето 2023
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