Родриго Морено: «Реал»? У меня есть контракт с «Лидсом»

Нападающий «Лидса» Родриго Морено прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в мадридский «Реал». Напомним, нынешняя команда испанца недавно вылетела во второй дивизион Англии.

«Реал» Мадрид? Я живу в реальном мире, у меня есть друзья, которые читают газеты и рассказывают мне обо всём. Сейчас я не могу вам ничего не знать, потому что ничего не знаю. Сейчас я сфокусирован на выступлениях за национальную команду. Я не знаю, что произойдёт потом. У меня есть контракт с «Лидсом», который я уважаю», – цитирует Родриго Madrid Xtra.

В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги Родриго отметился 13 голами.