Известно будущее Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Стали известны планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Как информируют журналисты издания The Times, испанский специалист не собирается покидать «горожан». Он намерен занимать нынешний пост еще минимум два года – до завершения трудового соглашения.

После истечения срока контракта с «Манчестер Сити» Гвардиола примет решение о будущем.

В минувшем сезоне команда из Манчестера оформила требл под руководством звездного испанского тренера. «Горожане» в очередной раз стали чемпионами Английской премьер-лиги, победили в Кубке страны, а также взяли Лигу чемпионов.

Гвардиола: «Для меня честь быть в одном ряду с Фергюсоном»