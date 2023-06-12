«Челси» и «Арсенал» сохраняют интерес к Кайседо

Два лондонских клуба заинтересованы в трансфере полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, пристальный интерес к футболисту проявляют «Челси» и «Арсенал».

Тем не менее, главной целью «Арсенала» на усиление опорной зоны является капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, за которого требуют свыше 130 миллионов евро, несмотря на истекающий через год контракт. Пока «канониры» занимаются сделкой по Райсу, «Челси» уже ведёт переговоры и налаживает связи по трансферу Кайседо.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет требовать за Мойсеса около 80-90 миллионов евро компенсации.