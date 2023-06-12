«Челси» готов отдать двух игроков за Онана

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана является трансферной целью лондонского «Челси». Как стало известно журналистам таблоида The Sun, «пенсионеры» готовы предложить за голкипера двух своих футболистов.

В Милан могут отправиться нападающий Ромелу Лукаку и защитник Калиду Кулибали. Бельгийский форвард в прошлом сезоне выступал за «нерадзурри» на правах аренды. Он хотел бы остаться в «Интере».

Онана связан контрактным обязательствами с миланским топ-клубом до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Андре принял участие в 40 поединках за «Интер».