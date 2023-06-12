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«Челси» готов отдать двух игроков за Онана

12 Июня 2023 • 10:41 Комментировать (1)

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана является трансферной целью лондонского «Челси». Как стало известно журналистам таблоида The Sun, «пенсионеры» готовы предложить за голкипера двух своих футболистов.

В Милан могут отправиться нападающий Ромелу Лукаку и защитник Калиду Кулибали. Бельгийский форвард в прошлом сезоне выступал за «нерадзурри» на правах аренды. Он хотел бы остаться в «Интере».

Онана связан контрактным обязательствами с миланским топ-клубом до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Андре принял участие в 40 поединках за «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Калиду Кулибали Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
12 Июня 2023 в 11:23
А на каких условиях эти два футболиста перейдут?
Если на полноценный обмен - нужно думать. Защитников нет, а Куля всё-таки в серии А феерил. Ну и Лука - для рядовых матчей - Топ.
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