У «ПСЖ» ещё в марте появилась идея трансфера Бернарду Силвы

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остаётся одной из главных трансферных целей «ПСЖ». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, клубы пока далеки от достижения соглашения. «Горожане» будут требовать за португальца внушительную сумму компенсации.

Отметим, что Бернарду Силва имеет хорошие отношения с клубным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем, с которым успел познакомиться ещё со времён игры за «Монако». Источник сообщает, что «ПСЖ» начал планировать трансфер Силвы ещё в марте. Португальца хотят видеть в Париже в качестве замены Лионелю Месси, который покинул клуб свободным агентом.