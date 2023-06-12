«Аль-Ахли» начал переговоры с Марезом, игроку предложили трёхлетний контракт

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез в скором времени может перебраться в Саудовскую Аравию. Местный «Аль-Ахли» Джидда уже вышел на связь с алжирцем и предложил ему трёхлетний контракт с большой зарплатой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Марез потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне, поэтому игрок раздумывает над уходом. Впрочем, с командой Хосепа Гвардиолы его связывает ещё два года контракта, поэтому «Аль-Ахли» придётся заплатить за Рияда определённую сумму компенсации.

В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги Марез отметился 5 голами и 10 ассистами.