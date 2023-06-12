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«Интер» не поменял мнение насчёт Лукаку после финала Лиги чемпионов, клуб хочет продлить аренду игрока

12 Июня 2023 • 10:11 Комментировать

Миланский «Интер» хочет оставить в своих рядах нападающего Ромелу Лукаку. По информации от журналиста Il Corriere dello Sport, неудачи бельгийца в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» не повлияли на мнение руководства «нерадзурри». Аренда Ромелу закончилась, а это значит, что перед новым сезоном он должен вернуться в «Челси».

«Интер» по-прежнему хочет оставить Лукаку и готов продлить аренду нападающего ещё на один сезон. Тем не менее, «нерадзурри» хотят оформить сделку на более выгодных для себя условиях. Напомним, за предыдущую аренду «Интер» заплатил в районе 8 миллионов евро и полностью покрывал зарплату Ромелу.

Лукаку закончил сезон с 10 голами в Серии А, но при этом проиграл конкуренцию за место в основе 37-летнему Эдину Джеко.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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