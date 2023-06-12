«Интер» попробует пригласить Скамакку, если Джеко откажется продлевать контракт

Миланский «Интер» начал изучать варианты на случай, если основной нападающий Эдин Джеко откажется продлевать контракт и уйдёт свободным агентом. По информации от La Gazzetta dello Sport, одним из вариантов для «нерадзурри» является форвард лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка.

Напомним, итальянский нападающий не смог заиграть в команде Дэвида Мойеса после перехода из «Сассуоло» прошлым летом. Футболиста хотят вернуть в Серию А сразу несколько клубов, включая «Рому» и «Ювентус».

«Интер» также рискует потерять Ромелу Лукаку, который должен вернуться в «Челси» по истечению срока аренды.