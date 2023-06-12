«Ливерпуль» назвал три трансферные цели

«Ливерпуль», усилившийся аргентинским хавбеком Алексисом Макаллистером в летнее трансферное окно, планирует подписать еще двух футболистов в среднюю линию. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Также источник отмечает, что мерсисайдский топ-клуб собирается усилиться левоногим центральным защитником.

«Ливерпуль» неудачно провел минувший сезон. Подопечные Юргена Клоппа финишировали на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В Лиге чемпионов «красные» дошли до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступили мадридскому «Реалу» (0:1, 2:5).