«Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ» поборются с «Манчестер Юнайтед» за Кима Мин Джэ

«Манчестер Юнайтед» ещё может проиграть конкуренцию за центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. По информации от журналиста Санти Ауны, в услугах корейца, который доступен на рынке за 60 миллионов евро, также заинтересованы «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что прежде чем предпринимать какие-либо действия по Киму Мин Джэ «Манчестер Юнайтед» намерен продать своего центрального защитника Гарри Магуайра. Этим могут воспользоваться другие клубы, которые тоже готовы заплатить 60 миллионов евро отступных за корейца.

Напомним, Ким Мин Джэ провёл всего один сезон в Серии А, где помог «Наполи» выиграть чемпионство.