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Венгер дал совет «Манчестер Сити»

12 Июня 2023 • 09:31 Комментировать

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о составе «Манчестер Сити».

«Готовы ли футболисты «Сити» к новому вызову? Будет ли у них мотивация? В этой команде нет молодых игроков, при этом ее нельзя назвать старой. Кроме Эрлинга Холанна, всем остальным от 24 до 32 лет. Думаю, им нужно омолодиться и подписать двух-трех новых игроков», - передает слова французского специалиста The Mirror.

В минувший уик-энд «Манчестер Сити» стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Хосепа Гвардиолы в финальном поединке одержали победу над миланским «Интером» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Манчестер Сити
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