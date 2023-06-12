Венгер дал совет «Манчестер Сити»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о составе «Манчестер Сити».

«Готовы ли футболисты «Сити» к новому вызову? Будет ли у них мотивация? В этой команде нет молодых игроков, при этом ее нельзя назвать старой. Кроме Эрлинга Холанна, всем остальным от 24 до 32 лет. Думаю, им нужно омолодиться и подписать двух-трех новых игроков», - передает слова французского специалиста The Mirror.

В минувший уик-энд «Манчестер Сити» стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Хосепа Гвардиолы в финальном поединке одержали победу над миланским «Интером» со счетом 1:0.