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Вратарь «Брентфорда» Райя близок к переходу в «Тоттенхэм»

12 Июня 2023 • 09:21 Комментировать

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонский клуб близок к согласованию условий личного контракта 27-летнего испанца. При этом отмечается, что «Тоттенхэму» ещё предстоит договориться с «Брентфордом» о сумме трансфера. «Шпоры» не хотят платить 40 миллионов евро, которые требуют за Райю, так как считают эту сумму завышенной.

В минувшем сезоне Райя провёл за «Брентфорд» 39 матчей, пропустил 47 голов и в 12 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брентфорд Давид Райя
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