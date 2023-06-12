«Ньюкасл» нацелился на вингера «Ювентуса»

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза попал в сферу интересов еще одного представителя Английской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты La Repubblica.

Согласно сведениям источника, в подписании 25-летнего итальянского вингера заинтересован «Ньюкасл», который хочет усилиться перед выступлением в Лиге чемпионов. В свою очередь «Ювентус» готов продать Федерико, если за него заплатят 60 миллионов евро.

Помимо «сорок» заинтересованность в трансфере Кьезы проявляет лондонский «Арсенал». Сам игрок не против сменить клубную прописку.

В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 33 поединках, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами.