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Саутгейт высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

12 Июня 2023 • 08:06 Комментировать

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на триумф «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера». Подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Родри Эрнандес.

«Манчестер Сити» провел невероятный сезон. Они добились своей мечты, выиграли трофей, который ранее не удавалось взять. Очень рад за них. Это важно для развития команды. Фантастический результат», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал триумфатором Лиги чемпионов. По итогам сезона «горожане» оформили требл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гарет Саутгейт
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