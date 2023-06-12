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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы два европейских клуба, которые хотели подписать Месси

12 Июня 2023 • 07:58 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси мог остаться в Европе. Как информирует La Porteria, интерес к 35-летнему футболисту проявляли два клуба.

Согласно данным источника, подписать южноамериканца хотел английский «Ньюкасл». Еще одним вариантом продолжения карьеры Лионеля назывался миланский «Интер».

Напомним, что примерно неделю назад было объявлено о переезде Месси в МЛС. Звездный аргентинец подписал трудовое соглашение с клубом «Интер Майами».

В минувшем сезоне нападающий выступал в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Он принял участие в 32 матчах Лиги 1, забил 16 мячей и сделал 16 голевых передач.

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Ньюкасл Интер Милан Лионель Месси трансферы футбола - лето 2023
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