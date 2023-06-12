Инсайдер высказался о трансфере Хаверца в «Реал»

Журналист Фабрицио Романо высказался насчет возможного перехода нападающего лондонского «Челси» Кая Хаверца в мадридский «Реал».

«Реалу» по-прежнему интерес Хаверц, однако мадридский гранд не желает платить за него 60 миллионов. Но сейчас только начало лета и это «Челси». Лондонцы могут в любой момент снизить ценник», - передает слова Романо Madrid Xtra.

Стоимость Хаверца оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт с «Челси» рассчитан до середины 2025 года. В минувшем сезоне Кай принял участие в 47 поединках во всех турнирах, отметившись девятью голами и одним ассистом.