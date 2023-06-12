«Фулхэм» устроил праздник для своих фанатов

Лондонский «Фулхэм» провел успешный сезон в английской Премьер-лиге, команда заняла десятое место в турнирной таблице. А потому по окончании сезона руководство клуба решило плотно пообщаться со своими фанатами, открыв для них ворота клубного стадиона и позволив провести день с близкими в лоне команды, на самом поле, закрытое для доступа в обычные дни.

Живая музыка, общение с некоторыми футболистами - все это очень порадовало поклонников, особенно в свете того, что несколько лет клуб не проводил ничего подобного. Все собранные деньги были отправлены на счет благотворительной организации Fulham FC Foundation, которая в нынешнем году отпраздновала свое 20-летие.