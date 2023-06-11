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«Арсенал» заинтересовался бомбардиром «Монпелье»

11 Июня 2023 • 21:26 Комментировать

В то время как итальянский «Милан» решил не приобретать Элье Ваи из «Монпелье», лондонский «Арсенал» решил, что называется, «приударить» за игроком. Об этом сообщает президент французского клуба Лорен Николлин, рассказавший, что к нему обратились представители разных клубов, в том числе и лондонского «Арсенала».

- Четыре-пять клубов, в том числе и «Арсенал». Его агент уже беседует со всеми. Элье очень нравится «Арсеналу», - цитирует слова Николлина derbyderbyderby.it.

В минувшем сезоне Ваи забил девятнадцать голов за «Монпелье», а также сделал шесть голевых передач. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2023 Элье Ваи
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