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Баркли покинул «Ниццу» официально

11 Июня 2023 • 21:11 Комментировать

29-летний английский полузащитник Росс Баркли официально покидает «Ниццу». В клубе с Лазурного Берега Франции бывший игрок «Эвертона» выступал выступал с прошлой осени.

Напомним, что Баркли является воспитанником «Эвертона». Лишь в 2018 году он официально покинул «ирисок», перебравшись в «Челси». В столице игрок провёл четыре года карьеры, уходя на один сезон в аренду в бирмингемскую «Астон Виллу».

Всего у Баркли в минувшем сезоне четыре гола и два ассиста в 28 официальных матчах за «красно-чёрных».

Отметим, портал Transfermarkt оценивает англичанина в 9 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Росс Баркли
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