29-летний английский полузащитник Росс Баркли официально покидает «Ниццу». В клубе с Лазурного Берега Франции бывший игрок «Эвертона» выступал выступал с прошлой осени.

Напомним, что Баркли является воспитанником «Эвертона». Лишь в 2018 году он официально покинул «ирисок», перебравшись в «Челси». В столице игрок провёл четыре года карьеры, уходя на один сезон в аренду в бирмингемскую «Астон Виллу».

Всего у Баркли в минувшем сезоне четыре гола и два ассиста в 28 официальных матчах за «красно-чёрных».

Отметим, портал Transfermarkt оценивает англичанина в 9 млн евро.