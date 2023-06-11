Английский «Ньюкасл», который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов УЕФА, лидирует в гонке с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддсиона.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники, прямо сейчас шансы «сорок» подписать 26-летнего англичанина значительно выше, чем у конкурентов из Лондона. Более того, «лисы» уже отказывали «Ньюкаслу» в переходе игрока зимой. Но теперь, в иных реалиях Чемпионшипа «Лестеру» будет невозможно удержать талантливого полузащитника в самом расцвете сил.

«Лестер» по итогам прошедшего сезона покинул АПЛ, заняв 18-е место. А «Тоттенхэм», напомним, не попал впервые за долгое время в еврокубки.