Победитель Лиги конференций УЕФА в сезоне-2022/23 лондонский «Вест Хэм» стал ещё одним претендентом на центрального полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса. Как уточняет The Guardian, Альваресом «молотобойцы» планируют заменить Деклана Райса, который с огромной вероятностью уйдёт из «Вест Хэма» этим летом.

Напомним, ранее слухи связывали Альвареса с дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси». В «Аяксе» мексиканец выступает с сезона-2019/20, а его действующий контракт с амстердамцами рассчитан ещё на два года.

В 44-х официальных матчах за свой клуб в минувшем сезоне ему удалось отличиться четырьмя голами и тремя ассистами. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 35 млн евро.