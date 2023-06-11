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​Мертезакер высказался о возможном трансфере Гюндогана в «Арсенал»

11 Июня 2023 • 18:28 Комментировать

Бывший игрок «Арсенала» Пер Мертезакер, который сейчас возглавляет академию лондонского клуба, высказался о возможном трансфере Илкая Гюндогана.

Действующий контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня. В завершившемся сезоне «горожане» оформили требл.

«Думаю, за Гюндоганом клубы выстроятся в очередь. Поскольку Артета знает его, и они, вероятно, не переставали контактировать, мы в хорошем положении. Думаю, для начала Гюндоган возьмёт время, чтобы всё это осознать, а потом сделает выбор», - сказал Мертезакер ZDF.

Напомним, что слухи активно связывают Илкая Гюндогана с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Пер Мертезакер Илкай Гюндоган
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