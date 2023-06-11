​«Манчестер Юнайтед» не отпустил Магуайра в «Ньюкасл»

Гарри Магуайр потерял твёрдое место в основе «Манчестер Юнайтед» из-за своих ошибок. Многие ожидают ухода защитника из команды в летнее трансферное окно, однако ситуация непростая.

Как сообщает The Sun, взять Магуайра в аренду хотел «Ньюкасл», но «Манчестер Юнайтед» ответил «сорокам» отказом. «Красные дьяволы» не захотели отпускать игрока в конкурирующий клуб без выплаты компенсации. Манкунианцы хотели бы продать 30-летнего защитника.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занял третье место, а «Ньюкасл» - четвёртое.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Гарри Магуайра в 25 миллионов евро.