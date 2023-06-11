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​«Манчестер Юнайтед» не отпустил Магуайра в «Ньюкасл»

11 Июня 2023 • 17:58 Комментировать

Гарри Магуайр потерял твёрдое место в основе «Манчестер Юнайтед» из-за своих ошибок. Многие ожидают ухода защитника из команды в летнее трансферное окно, однако ситуация непростая.

Как сообщает The Sun, взять Магуайра в аренду хотел «Ньюкасл», но «Манчестер Юнайтед» ответил «сорокам» отказом. «Красные дьяволы» не захотели отпускать игрока в конкурирующий клуб без выплаты компенсации. Манкунианцы хотели бы продать 30-летнего защитника.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занял третье место, а «Ньюкасл» - четвёртое.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Гарри Магуайра в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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