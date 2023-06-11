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​«ПСЖ» нашёл усиление в Англии

11 Июня 2023 • 17:20 Комментировать

«ПСЖ» работает над усилением состава в летнее трансферное окно. Одна из задач гранда Лиги 1 заключается в подписании игроков в линию атаки. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Le Parisien, парижане работают не только над сделкой по Маркусу Тюраму. На радаре «ПСЖ» также находится Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас». 30-летнего ивуарийца, как и Тюрама, этим летом можно подписать бесплатно как свободного агента.

Отмечается, что у Заха есть варианты в Саудовской Аравии, однако он отдаёт приоритет европейским клубам.  

В 28 матчах сезона 2022/2023 Заха забил семь голов и отдал три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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