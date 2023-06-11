​Журналист Морган не впечатлён треблом «Манчестер Сити»: «Только «Арсенал» достиг настоящего «бессмертия»

«Манчестер Сити» оформил требл, выиграв в сезоне 2022/2023 Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Известный журналист Пирс Морган не впечатлён достижением «горожан».

«Только одна британская футбольная команда достигла настоящего «бессмертия» - непобедимый «Арсенал» сезона 2003/2004. Треблы настолько распространены, что обе команды из Манчестера добивались этого. Поговорим, если «Сити» когда-нибудь проведёт сезон Премьер-лиги без поражений», - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что «Арсенал» в сезоне 2003/2004 не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии.