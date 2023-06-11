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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Журналист Морган не впечатлён треблом «Манчестер Сити»: «Только «Арсенал» достиг настоящего «бессмертия»

11 Июня 2023 • 16:28 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» оформил требл, выиграв в сезоне 2022/2023 Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Известный журналист Пирс Морган не впечатлён достижением «горожан».

«Только одна британская футбольная команда достигла настоящего «бессмертия» - непобедимый «Арсенал» сезона 2003/2004. Треблы настолько распространены, что обе команды из Манчестера добивались этого. Поговорим, если «Сити» когда-нибудь проведёт сезон Премьер-лиги без поражений», - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что «Арсенал» в сезоне 2003/2004 не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Пирс Морган
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Июня 2023 в 16:31
Морган - МУЖИК!!!!
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