Слухи продолжают связывать звёздного Гарри Кейна с европейскими грандами. На этом фоне в «Тоттенхэме» приняли твёрдое решение не продавать форварда этим летом, особенно если речь идёт о другом клубе Премьер-лиги. Об этом на своих страницах рассказывает football.london.

Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» почти нет шансов на подписание Кейна этим летом. Ранее появилась информация о том, что на «Олд Траффорд» теряют надежды на закрытие сделки по 29-летнему форварду.

Источник отмечает, что «Тоттенхэм» вряд ли начнёт переговоры по Кейну с «Реалом». Непонятно, сможет ли мадридский клуб сделать предложение, которое заставило бы «шпор» начать обсуждение.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до конца июня 2024 года.