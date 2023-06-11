Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Тоттенхэме» приняли твёрдое решение по Кейну слухи

11 Июня 2023 • 15:51 Комментировать

Слухи продолжают связывать звёздного Гарри Кейна с европейскими грандами. На этом фоне в «Тоттенхэме» приняли твёрдое решение не продавать форварда этим летом, особенно если речь идёт о другом клубе Премьер-лиги. Об этом на своих страницах рассказывает football.london.

Таким образом, у «Манчестер Юнайтед» почти нет шансов на подписание Кейна этим летом. Ранее появилась информация о том, что на «Олд Траффорд» теряют надежды на закрытие сделки по 29-летнему форварду.  

Источник отмечает, что «Тоттенхэм» вряд ли начнёт переговоры по Кейну с «Реалом». Непонятно, сможет ли мадридский клуб сделать предложение, которое заставило бы «шпор» начать обсуждение.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до конца июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
17:20 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» нашёл усиление в Англии
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Журналист Морган не впечатлён треблом «Манчестер Сити»: «Только «Арсенал» достиг настоящего «бессмертия» 1
15:51 · Англия. Премьер-лига
​В «Тоттенхэме» приняли твёрдое решение по Кейну слухи
15:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-вратаря
15:40 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес установил ещё один рекорд
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне рискует пропустить до трёх месяцев
14:58 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва высказался о своём будущем – его связывают с «Барселоной» и «ПСЖ»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Вест Хэм» рассчитаться с ЦСКА по Влашичу
14:33 · Англия. Премьер-лига
Холанн закурил сигару после финала Лиги чемпионов фото
14:22 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Гендузи слухи
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» провёл успешные переговоры с Райсом 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
​«Гарет, прости!» Уокер дал понять, что будет выпивать по-страшному 1
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к продлению контракта с нападающим
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с защитником
Все новости
Рекомендуем