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​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-вратаря

11 Июня 2023 • 15:41 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить вратарскую позицию. Как сообщает talkSPORT, «красные дьяволы» нацелились на Джордана Пикфорда из «Эвертона». За основного голкипера сборной Англии манкунианцы готовы заплатить 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро).

Отмечается, что Пикфорд также находится на радаре лондонского «Челси».

Основным голкипером «Манчестер Юнайтед» уже долгие годы является Давид де Хеа, однако испанца в последнее время критикуют за ошибки.

Джордану Пикфорду 29 лет. За «Эвертон» он играет с лета 2017 года после трансфера из «Сандерленда».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Джордан Пикфорд трансферы футбола - лето 2023
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