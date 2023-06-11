Бернарду Силва высказался о своём будущем – его связывают с «Барселоной» и «ПСЖ»

Полузащитник Бернарду Силва ещё в прошлом году заявил о желании принять новый вызов в своей карьере. Футболиста «Манчестер Сити» слухи связывают с «Барселоной» и «ПСЖ», однако конкретики пока нет.

После победы в финальном матче Лиги чемпионов Бернарду получил вопрос о своём будущем.

«Моё будущее? Честно, я не знаю. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели и месяцы. Сейчас я просто хочу насладиться этим моментом», - сказал Силва Telefoot.

В августе Бернарду Силва отметит свой 29-й день рождения. Его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025.