Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва высказался о своём будущем – его связывают с «Барселоной» и «ПСЖ»

11 Июня 2023 • 14:58 Комментировать

Полузащитник Бернарду Силва ещё в прошлом году заявил о желании принять новый вызов в своей карьере. Футболиста «Манчестер Сити» слухи связывают с «Барселоной» и «ПСЖ», однако конкретики пока нет.

После победы в финальном матче Лиги чемпионов Бернарду получил вопрос о своём будущем.

«Моё будущее? Честно, я не знаю. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели и месяцы. Сейчас я просто хочу насладиться этим моментом», - сказал Силва Telefoot.

В августе Бернарду Силва отметит свой 29-й день рождения. Его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Оценить новость
- 8
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
15:41 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-вратаря
15:40 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес установил ещё один рекорд
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Де Брёйне рискует пропустить до трёх месяцев
14:58 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва высказался о своём будущем – его связывают с «Барселоной» и «ПСЖ»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Вест Хэм» рассчитаться с ЦСКА по Влашичу
14:33 · Англия. Премьер-лига
Холанн закурил сигару после финала Лиги чемпионов фото
14:22 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Гендузи слухи
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» провёл успешные переговоры с Райсом
13:49 · Англия. Премьер-лига
​«Гарет, прости!» Уокер дал понять, что будет выпивать по-страшному 1
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к продлению контракта с нападающим
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с защитником
10:04 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ответил на вопрос о своём будущем
09:42 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов 1
09:14 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем