«Арсенал» провёл успешные переговоры с Райсом

Лондонский «Арсенал» провел очередной этап переговоров с полузащитником сборной Англии и «Вест Хэма» Декланом Райсом. Как стало известно журналистам Football.London, общение между сторонами привело к положительному итогу.

Ранее в британской прессе сообщалось, что руководство «канониров» готово выделить на приобретение Деклана порядка 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Райс провел 37 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Полузащитник играет за «молотобойцев» с июля 2017 года, его контракт рассчитан до лета следующего года.