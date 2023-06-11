​«Гарет, прости!» Уокер дал понять, что будет выпивать по-страшному

«Манчестер Сити» выдал шикарный сезон и оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Защитник «горожан» Кайл Уокер дал понять, что он настроен отметить этот успех с употреблением алкогольных напитков.

«Буду ли я выпивать? Всё, что увижу передо мной! Гарет, прости! Всё, что будет передо мной, я уничтожу!» - сказал Уокер в комментарии для BT Sport.

Уокер явно обратился к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. Впереди у команды матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

Добавим, что «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов обыграл «Интер» со счётом 1:0.