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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Гарет, прости!» Уокер дал понять, что будет выпивать по-страшному

11 Июня 2023 • 13:49 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» выдал шикарный сезон и оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Защитник «горожан» Кайл Уокер дал понять, что он настроен отметить этот успех с употреблением алкогольных напитков.

«Буду ли я выпивать? Всё, что увижу передо мной! Гарет, прости! Всё, что будет передо мной, я уничтожу!» - сказал Уокер в комментарии для BT Sport.

Уокер явно обратился к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. Впереди у команды матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

Добавим, что «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов обыграл «Интер» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Кайл Уокер Гарет Саутгейт
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Июня 2023 в 14:31
Можно..
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