«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника

Полузащитник Джеймс Уорд-Праус, выступающий за «Саутгемптон», может перебраться в один из грандов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы заплатить за игрока 25 миллионов фунтов, в то время как «Саутгемптон» требует в два раза больше за своего ведущего хавбека.

По итогам сезона-2022/2023 «святые» вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип. Уорд-Праус принял участие в 38 матчах за «Саутгемптон», записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.