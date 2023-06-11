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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника

11 Июня 2023 • 13:42 Комментировать

Полузащитник Джеймс Уорд-Праус, выступающий за «Саутгемптон», может перебраться в один из грандов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы заплатить за игрока 25 миллионов фунтов, в то время как «Саутгемптон» требует в два раза больше за своего ведущего хавбека.

По итогам сезона-2022/2023 «святые» вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип. Уорд-Праус принял участие в 38 матчах за «Саутгемптон», записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус трансферы футбола - лето 2023
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