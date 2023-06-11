«Арсенал» близок к продлению контракта с нападающим

Руководство лондонского «Арсенала» близко к подписанию нового трудового соглашения с нападающим Рейссом Нельсоном, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, стороны договорились о пролонгации сотрудничества. Новый трудовой договор Нельсона с «канонирами» будет рассчитан до 2027 года с возможностью пролонгации на один сезон. Лондонский клуб хочет закрыть сделку как можно скорее.

23-летний нападающий играет за «Арсенал» с июля 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца текущего месяца.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Рейсс сыграл 11 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.