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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» близок к продлению контракта с нападающим

11 Июня 2023 • 13:17 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» близко к подписанию нового трудового соглашения с нападающим Рейссом Нельсоном, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, стороны договорились о пролонгации сотрудничества. Новый трудовой договор Нельсона с «канонирами» будет рассчитан до 2027 года с возможностью пролонгации на один сезон. Лондонский клуб хочет закрыть сделку как можно скорее.

23-летний нападающий играет за «Арсенал» с июля 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца текущего месяца.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Рейсс сыграл 11 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рейсс Нельсон
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