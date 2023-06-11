«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с защитником

Нидерландский защитник Натан Аке может заключить новое трудовое соглашение с «Манчестер Сити». Как стало известно журналистам Football Insider, руководство английского клуба готовится сделать предложение игроку.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. За «горожан» он выступает с 2020 года.

В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги 28-летний защитник провел 26 поединков, в которых отметился забитым мячом и получил две желтые карточки. Вместе с «Манчестер Сити» Аке выиграл АПЛ, Кубок страны и Лигу чемпионов.